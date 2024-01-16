Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Киран Калкин выиграл премию Эмми в номинации Лучшая мужская роль в драматическом телесериале
Фильмы и сериалы

Сегодня, 07:10

0 мин.

Киран Калкин выиграл премию «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом телесериале»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Наследники»
Фото Кадр из сериала «Наследники»
Кадр из сериала «Наследники»
Киран Калкин.
Фото Кадр из сериала «Наследники»
1/2
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Киран Калкин выиграл премию «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом телесериале» за роль Романа Роя в сериале «Наследники».

Проект HBO представляет собой «Игру престолов» в современном сеттинге: наследники противостоят друг другу в надежде заполучить медиаимперию.

Наследники, HBO. Мэттью Макфэдиен получил «Эмми» за роль в «Наследниках»

Ранее за эту же роль Киран Калкин получил «Золотой глобус».

Бедные-несчастные, Эмма Стоун. «Золотой глобус» — 2024: кто победил на 81-й церемонии

Сериалы
0
Новости холдинга
Ребенок пострадал при атаке украинских БПЛА на Воронеж
Трамп лидирует на предварительных выборах кандидата от республиканцев в Айове
В Европе объяснили стремление к военному столкновению с Россией
Украинцы начали использовать маскировочные костюмы при пересечении границы
dasdsadada

Наши в НХЛ

Последние новости
06:55
Сериал «Грызня» взял «Эмми» за лучший мини-сериал
06:40
Стивен Ян выиграл «Эмми» за роль в мини-сериале «Грызня»
06:32
Эли Вонг получила премию «Эмми» за роль в мини-сериале «Грызня»
06:02
Сценарист «Медведя» Кристофер Сторер выиграл «Эмми»
05:17
Джереми Аллен Уайт получил «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в комедийном телесериале»
dasdsadada