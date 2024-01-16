Киран Калкин выиграл премию «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом телесериале»

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Киран Калкин выиграл премию «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом телесериале» за роль Романа Роя в сериале «Наследники».

Проект HBO представляет собой «Игру престолов» в современном сеттинге: наследники противостоят друг другу в надежде заполучить медиаимперию.

Ранее за эту же роль Киран Калкин получил «Золотой глобус».