Кира Найтли поделилась впечатлениями от съемок в «Пиратах Карибского моря»

В интервью лондонскому The Times Кира Найтли рассказала о своих противоречивых впечатлениях от съемок в «Пиратах Карибского моря».

«Забавно, когда в твоей жизни есть что-то, что тебя одновременно и создавало, и ломало. Из-за серии этих фильмов меня считали дерьмом, но, тем не менее, их востребованность дала мне возможность сниматься в картинах, за которые я получила номинации на «Оскар» (Кира Найтли была номинирована на «Оскар» за фильмы «Гордость и предубеждение» и «Игра в имитацию», — Прим. Ред.)».

Актриса добавила, что среди всех проектов, в которых она когда-либо участвовала, «Пираты Карибского моря» были самыми успешными, но в то же время серия фильмов Гора Вербински принесла ей много публичного осуждения.

«Так что у меня очень смешанные чувства», — подытожила актриса.

Ближайшей премьерой с Кирой Найтли будет многосерийный шпионский триллер «Черные голуби», премьера которого пройдет 5 декабря.