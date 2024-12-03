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Кира Найтли рассказала о своих впечатлениях от съемок в Пиратах Карибского моря
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:25

1 мин.

Кира Найтли поделилась впечатлениями от съемок в «Пиратах Карибского моря»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: На краю света», реж. Гор Вербински / Walt Disney Pictures
Фото Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: На краю света», реж. Гор Вербински / Walt Disney Pictures
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В интервью лондонскому The Times Кира Найтли рассказала о своих противоречивых впечатлениях от съемок в «Пиратах Карибского моря».

«Забавно, когда в твоей жизни есть что-то, что тебя одновременно и создавало, и ломало. Из-за серии этих фильмов меня считали дерьмом, но, тем не менее, их востребованность дала мне возможность сниматься в картинах, за которые я получила номинации на «Оскар» (Кира Найтли была номинирована на «Оскар» за фильмы «Гордость и предубеждение» и «Игра в имитацию», — Прим. Ред.)».

Актриса добавила, что среди всех проектов, в которых она когда-либо участвовала, «Пираты Карибского моря» были самыми успешными, но в то же время серия фильмов Гора Вербински принесла ей много публичного осуждения.

«Так что у меня очень смешанные чувства», — подытожила актриса.

Ближайшей премьерой с Кирой Найтли будет многосерийный шпионский триллер «Черные голуби», премьера которого пройдет 5 декабря.

Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца, 2006. Хронология «Пиратов Карибского моря»: в каком порядке смотреть все фильмы

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