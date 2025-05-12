Сериал «Киностудия» Сета Рогена продлен на 2-й сезон

Издание Deadline сообщило, что сериал «Киностудия» Сета Рогена и Эвана Голдберга получит второй сезон. Проект Apple TV+ рассказывает о главе кинокомпании Continental Studios Мэтте Ремике, который пытается сохранять баланс между корпоративным давлением и любовью к кино.

В первый сезон «Киностудии» вышло десять эпизодов. 7 мая состоялась премьера восьмой серии, а финал сезона пройдет 21 мая.

Когда выйдет 2-й сезон «Киностудии»

Дата выхода второго сезона «Киностудии» будет анонсирована позже.

Трейлер сериала «Киностудия»