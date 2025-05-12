Стиль жизни
Киностудия 2 сезон сериал: что известно о продолжении
Фильмы и сериалы

12 мая, 18:15

1 мин.

Сериал «Киностудия» Сета Рогена продлен на 2-й сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Киностудия», реж. Эван Голдберг, Сет Роген, Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Киностудия», реж. Эван Голдберг, Сет Роген, Apple TV+

Издание Deadline сообщило, что сериал «Киностудия» Сета Рогена и Эвана Голдберга получит второй сезон. Проект Apple TV+ рассказывает о главе кинокомпании Continental Studios Мэтте Ремике, который пытается сохранять баланс между корпоративным давлением и любовью к кино.

Киностудия сериал 2025: обзор старта, рейтинг и&nbsp;отзывы критиков.Феномен сериала «Киностудия»: почему это лучший современный проект о киноиндустрии

В первый сезон «Киностудии» вышло десять эпизодов. 7 мая состоялась премьера восьмой серии, а финал сезона пройдет 21 мая.

Когда выйдет 2-й сезон «Киностудии»

Дата выхода второго сезона «Киностудии» будет анонсирована позже.

Трейлер сериала «Киностудия»

Киностудия сериал: дата выхода серий и&nbsp;трейлер&nbsp;&mdash; где смотреть.Стартовал сериал «Киностудия»: расписание релиза эпизодов

Умерла актриса Нина Гребешкова — вдова режиссера Леонида Гайдая
