Кинорежиссер Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет

Читайте нас в

В возрасте 89 лет умер советский, грузинский и французский кинорежиссер Отар Иоселиани, сообщает Юрий Рост.

В своем телеграм-канале фотограф и журналист написал: «Ушел Отар Иоселиани — великий кинорежиссер, потрясающий человек и мой ближайший друг».

Последней картиной Отара Иоселиани стала «Зимняя песня» о закате аристократии через призму жизни парижских маргиналов.