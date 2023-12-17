Кинорежиссер Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет
В возрасте 89 лет умер советский, грузинский и французский кинорежиссер Отар Иоселиани, сообщает Юрий Рост.
В своем телеграм-канале фотограф и журналист написал: «Ушел Отар Иоселиани — великий кинорежиссер, потрясающий человек и мой ближайший друг».
Последней картиной Отара Иоселиани стала «Зимняя песня» о закате аристократии через призму жизни парижских маргиналов.
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