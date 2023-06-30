Кинопрокатчики заявили, что не ждут возвращения голливудских фильмов

Президент киносети «Каро» Ольга Зинякова дала большое интервью изданию «Ведомости». В нем она подтвердила, что на данный момент отечественные кинопрокатчики не надеются на скорое возвращение голливудских картин и теперь выстраивают сбалансированный бизнес, не зависящий от одного поставщика. На место блокбастеров пришли проекты независимых студий, а также европейское и азиатское кино.

Зинякова также перечислила грядущие релизы, у которых, по ее мнению, есть потенциал собрать большую кассу. Среди российских фильмов — это продолжение «Холопа», экранизация «По щучьему веленью» и байопик о Федоре Конюхове «Повелитель ветра». Из иностранных лент были упомянуты новая анимация Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» и первая за долгое время премьера с Джонни Деппом «Жанна Дюбари».