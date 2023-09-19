«Кинопоиск» и «Плюс Студия» рассказали о грядущих премьерах

В пятницу, 15 сентября, в Москве состоялась презентация новых проектов продюсерского центра «Плюс Студия», которые в скором времени выйдут в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Зрителям напомнили о сиквеле «Майора Грома», который получил подзаголовок «Игра», а также анонсировали сериал «Фурия» по той же киновселенной комиксов Bubble: он расскажет о талантливой воровке Нике Чайкиной, мечтающей отомстить тем, кто убил ее семью.

Кроме того, среди грядущих релизов значатся новая версия «Преступления и наказания» с Иваном Янковским в главной роли (действие будет перенесено в современный Петербург), экранизация сразу трех романов Виктора Пелевина, многосерийная драма «Олимпиада» о Летних играх 1980-го и перезапуск саги «Этерна» в формате сериала.

В финале мероприятия гостям был показан слайд с надписью «Вселенная Дозоров», благодаря чему стало известно о новой адаптации фэнтези-романов Сергея Лукьяненко.