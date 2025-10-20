Стартовал 2-й сезон сериала «Кибердеревня»: расписание релиза эпизодов

На «Кинопоиске» стартовал второй сезон сериала «Кибердеревня». Фантастическая комедия, основанная на видеороликах YouTube-канала Birchpunk, рассказывает о Николае, который пытается спасти свою кибердеревню от руководителя огромной корпорации Барагозина.

Действие продолжения проекта разворачивается спустя год с момента финальных событий первого сезона. Тело Барагозина захватила голограмма, а Николай заперт в космической тюрьме.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Кибердеревня»

В продолжении проекта снялись Сергей Чихачев, Ольга Жевакина, Артем Семакин, Елена Махова, Григорий Скряпкин, Маргарита Силаева, Влада Лукина, Валерия Репина, Павел Деревянко, Денис Сладков, Денис Яковлев, Григорий Столбов и Кирилл Дубровицкий.

Трейлер 2-го сезона сериала «Кибердеревня»

Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Кибердеревня»