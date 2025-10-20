Стартовал 2-й сезон сериала «Кибердеревня»: расписание релиза эпизодов
На «Кинопоиске» стартовал второй сезон сериала «Кибердеревня». Фантастическая комедия, основанная на видеороликах YouTube-канала Birchpunk, рассказывает о Николае, который пытается спасти свою кибердеревню от руководителя огромной корпорации Барагозина.
Действие продолжения проекта разворачивается спустя год с момента финальных событий первого сезона. Тело Барагозина захватила голограмма, а Николай заперт в космической тюрьме.
Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Кибердеревня»
В продолжении проекта снялись Сергей Чихачев, Ольга Жевакина, Артем Семакин, Елена Махова, Григорий Скряпкин, Маргарита Силаева, Влада Лукина, Валерия Репина, Павел Деревянко, Денис Сладков, Денис Яковлев, Григорий Столбов и Кирилл Дубровицкий.
Трейлер 2-го сезона сериала «Кибердеревня»
Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Кибердеревня»
|1 серия
|18 октября
|2 серия
|25 октября
|3 серия
|1 ноября
|4 серия
|8 ноября
|5 серия
|15 ноября
|6 серия
|22 ноября
|7 серия
|29 ноября
|8 серия
|6 декабря
|9 серия
|13 декабря
|10 серия
|20 декабря
Последние новости
12 ноя 21:35
12 ноя 20:00
12 ноя 20:00