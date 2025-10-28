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Кэрри сериал 2026: съемки — Стивен Кинг, Майк Флэнаган
Фильмы и сериалы

28 октября 2025, 15:25

1 мин.

Завершились съемки мини-сериала «Кэрри» по Стивену Кингу

Евгений Плитин
Автор
Кадр из фильма «Телекинез», реж. К. Пирс, Screen Gems
Фото Кадр из фильма «Телекинез», реж. К. Пирс, Screen Gems

Майк Флэнаган сообщил, что завершил работу над новой экранизацией романа Стивена Кинга «Кэрри». Мини-сериал, где Флэнаган выступил в качестве шоураннера, сценариста и режиссера нескольких серий, выйдет в 2026 году. Постановщик считается специалистом по Кингу. Это уже четвертая его экранизация книг писателя после «Игры Джеральда», «Доктора Сна» и «Жизни Чака».

«Это один из лучших опытов в моей карьере, здесь один из лучших ансамблей актеров, с которыми я когда-либо работал, и «Кэрри» уже сейчас — один из моих любимых проектов, — поделился Майк Флэнаган. — Не могу дождаться, когда все увидят, что мы сделали».

«Кэрри» — первый опубликованный роман Стивена Кинга. Ранее этот сюжет уже трижды переносился на экран. Самой известной постановкой остается версия Брайана Де Пальмы, вышедшая в 1976 году.

Книга повествует о старшекласснице Кэрри Уайт, живущей с матерью-фанатичкой. После череды нападок со стороны одноклассников у девушки открывается дар телекинеза.

Главную роль в сериале исполнила Саммер Х. Хауэлл. В остальных ролях отметились Саманта Слойян, Сиена Агудонг, Элисон Торнтон, Джоэл Улетт, Мэттью Лиллард, Талия Дудек, Джози Тота, Артур Конти, Эмбер Мидфандер, Хизер Грэм, Кэти Сакхофф.

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