Дата выхода третьего сезона сериала «Кайфтаун»: расписание релиза эпизодов

26 января на канале STARZ стартует третий сезон сериала «Кайфтаун». Проект рассказывает об офицере службы рыболовного надзора Джеки Куинонс, которая переосмысляет взгляды на свою работу после того, как обнаруживает в бухте Кейп-Код труп девушки.

В «Кайфтауне» снялись Моника Реймунд, Райли Воулкел, Аткинс Эстимонд, Амори Ноласко, Дон Норвуд, Джеймс Бэдж Дейл, Тоня Гланц, Майк Пневски, Имани Льюис.

Расписание релиза эпизодов 3 сезона сериала «Кайфтаун»