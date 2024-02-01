Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Каст Дюны 2 рассказал о создании сиквела Дени Вильнева
Фильмы и сериалы

1 февраля, 14:10

1 мин.

Каст «Дюны 2» рассказал о создании сиквела Дени Вильнева

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая».
Фото Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Warner Bros. Pictures опубликовал видео, в котором актерский состав фильма «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева рассказывает о создании сиквела.

«Флоренс Пью великолепна в этом фильме», — поделился исполнитель главной роли Тимоти Шаламе.

Актриса, в свою очередь, сказала, что очень рада с ним работать. Во второй части «Дюны» Пью сыграла принцессу Ирулан.

Премьера картины пройдет 1 марта этого года. В случае коммерческого успеха проекта будет снято продолжение — «Дюна: Часть третья». В недавнем интервью исполнительница роли Чани Зендея уже подтвердила, что готова сняться в потенциальном фильме.

Все, что известно о&nbsp;новой части Дюны. Вторая часть «Дюны» будет нескучной: все о приключениях Тимоти Шаламе на планете Арракис
Фильмы
1
0
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Киллиан Мерфи будет работать над фильмом «28 лет спустя»
Следующий материал
Киллиан Мерфи будет работать над фильмом «28 лет спустя»
Последние новости
26 фев 20:05
Вин Дизель подтвердил выход «Форсажа 11»
26 фев 19:45
Телевизионная премьера сериала «ГДР»: расписание выхода эпизодов
25 фев 22:30
Четвертый сезон «Пацанов» стартует 13 июня
25 фев 22:00
HBO продлил сериал «Настоящий детектив» на пятый сезон
23 фев 22:25
Warner Bros. Discovery сообщил, когда выйдет сериал про Гарри Поттера
dasdsadada