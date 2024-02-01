Каст «Дюны 2» рассказал о создании сиквела Дени Вильнева

Warner Bros. Pictures опубликовал видео, в котором актерский состав фильма «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева рассказывает о создании сиквела.

«Флоренс Пью великолепна в этом фильме», — поделился исполнитель главной роли Тимоти Шаламе.

Актриса, в свою очередь, сказала, что очень рада с ним работать. Во второй части «Дюны» Пью сыграла принцессу Ирулан.

Премьера картины пройдет 1 марта этого года. В случае коммерческого успеха проекта будет снято продолжение — «Дюна: Часть третья». В недавнем интервью исполнительница роли Чани Зендея уже подтвердила, что готова сняться в потенциальном фильме.