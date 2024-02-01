Каст «Дюны 2» рассказал о создании сиквела Дени Вильнева
Warner Bros. Pictures опубликовал видео, в котором актерский состав фильма «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева рассказывает о создании сиквела.
«Флоренс Пью великолепна в этом фильме», — поделился исполнитель главной роли Тимоти Шаламе.
Актриса, в свою очередь, сказала, что очень рада с ним работать. Во второй части «Дюны» Пью сыграла принцессу Ирулан.
Премьера картины пройдет 1 марта этого года. В случае коммерческого успеха проекта будет снято продолжение — «Дюна: Часть третья». В недавнем интервью исполнительница роли Чани Зендея уже подтвердила, что готова сняться в потенциальном фильме.
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