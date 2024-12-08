Картина «Федя. Народный футболист» получила награду «Лучший фильм года» от РАСК
Фильм «Федя. Народный футболист» получил специальный приз от Российской Ассоциации Спортивных Комментаторов (РАСК).
Картина про легендарного футболиста «Спартака» Федора Черенкова была признана РАСК «Лучшим фильмом года».
Продюсер и сценарист фильма «Федя. Народный футболист», колумнист «СЭ» Илья Казаков получил награду за значительный вклад в развитие российского спорта.
Фильм «Федя. Народный футболист» вышел в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.
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