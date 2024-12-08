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Картина «Федя. Народный футболист» получила награду «Лучший фильм года» от РАСК
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Сегодня, 12:10

1 мин.

Картина «Федя. Народный футболист» получила награду «Лучший фильм года» от РАСК

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Фильм «Федя. Народный футболист» получил специальный приз от Российской Ассоциации Спортивных Комментаторов (РАСК).

Картина про легендарного футболиста «Спартака» Федора Черенкова была признана РАСК «Лучшим фильмом года».

Продюсер и сценарист фильма «Федя. Народный футболист», колумнист «СЭ» Илья Казаков получил награду за значительный вклад в развитие российского спорта.

Фильм «Федя. Народный футболист» вышел в прокат 31 октября. Главную роль в ленте исполнил Станислав Румянцев, его дублером в спортивных сценах был экс-полузащитник сборной России Роман Воробьев.

Федор Черенков
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