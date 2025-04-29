Сериал «Карем: Повар королей» выйдет 30 апреля

30 апреля состоится премьера сериала «Карем: Повар королей». Проект рассказывает о мечтающем изменить мир гастрономии Мари-Антуане Кареме, который стал известен как первый знаменитый шеф-повар в эпоху Наполеона.

Кто снялся в сериале «Карем: Повар королей»

В проекте снялись Лина Кудри, Бенжамен Вуазен, Жереми Ренье, Эрик Гейнес, Йонас Башан, Аксель Бай, Джеффри Карлассар, Лолита Шамма и Жюльет Армане.

Трейлер сериала «Карем: Повар королей»

Где смотреть сериал «Карем: Повар королей»

Сериал «Карем: Повар королей» будет выходить на платформе Apple TV+.

Ранее мы делились подборкой ярких исторических проектов.