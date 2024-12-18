Marvel Entertainment показал новый тизер фильма «Капитан Америка: Новый мир»
Marvel Entertainment показал новый тизер фильма «Капитан Америка: Новый мир». Режиссером проекта выступил Джулиус Она («Люс», «Парадокс Кловерфилда»). По сюжету новый Капитан Америка пытается сотрудничать с президентом США и сохранять независимость.
Кто снялся в фильме «Капитан Америка: Новый мир»
В картине снялись Энтони Маки, Роза Салазар, Харрисон Форд, Лив Тайлер, Джанкарло Эспозито, Тим Блейк Нельсон, Шира Хаас, Дэнни Рамирес, Такэхиро Хира и Карл Ламбли.
Тизер фильма «Капитан Америка: Новый мир»
Когда выйдет фильм «Капитан Америка: Новый мир»
Зарубежная премьера фильма «Капитан Америка: Новый мир» пройдет 14 февраля.
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