Marvel Entertainment показал новый тизер фильма «Капитан Америка: Новый мир»

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Marvel Entertainment показал новый тизер фильма «Капитан Америка: Новый мир». Режиссером проекта выступил Джулиус Она («Люс», «Парадокс Кловерфилда»). По сюжету новый Капитан Америка пытается сотрудничать с президентом США и сохранять независимость.

Кто снялся в фильме «Капитан Америка: Новый мир»

В картине снялись Энтони Маки, Роза Салазар, Харрисон Форд, Лив Тайлер, Джанкарло Эспозито, Тим Блейк Нельсон, Шира Хаас, Дэнни Рамирес, Такэхиро Хира и Карл Ламбли.

Тизер фильма «Капитан Америка: Новый мир»

Когда выйдет фильм «Капитан Америка: Новый мир»

Зарубежная премьера фильма «Капитан Америка: Новый мир» пройдет 14 февраля.