Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Канье Уэст документальный фильм Во имя кого (In Who's Name): что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:45

1 мин.

Канье Уэст снял документальный фильм о своей жизни за 1 млрд долларов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Goodfellas/Utopia
Фото Goodfellas/Utopia
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Издание Variety сообщило, что музыкант Канье Уэст снял о себе документальный фильм, получивший название In Who's Name? («Во имя кого?»). Бюджет проекта составил 1 миллиард долларов.

Лента снималась на протяжении последних шести лет. К ее созданию Канье Уэст привлек 18-летнего (на момент старта работы) Николаса Баллестероса.

В документальном фильме использованы ранее неопубликованные материалы, снятые на iPhone. Согласно описанию, проект «обещает предложить уникальную и кинематографическую перспективу публичной трансформации Йе» (Уэст сменил имя на Йе в 2021 году, — Прим. Ред.).

Выход первого проморолика документального фильма «Во имя кого?» запланирован на 7 ноября.

Канье Уэст. Биография Канье Уэста: история рэпера и его связь с Россией

Фильмы
Новости холдинга
Валиева хочет продолжить спортивную карьеру после дисквалификации
Личка выругался на пресс-конференции. Что произошло после матча «Динамо» - «Ростов»
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Последние новости
15:25
Когда выйдет 4-й эпизод сериала «Лихие»
14:45
По вселенной «Игры престолов» снимут фильм
12:50
Сериал «Преступление и наказание» выйдет 2 ноября
1 ноя 17:35
Появились первые кадры из фильма «Беги» с Никитой Кологривым и Михаилом Пореченковым
1 ноя 16:45
Вышел новый трейлер комедии «Василий» с Александром Петровым