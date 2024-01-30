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Камила Валиева снялась в новом комедийном сериале
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:10

1 мин.

Камила Валиева снялась в новом комедийном сериале

Мария Маковей
Автор
Фото Кадр из сериала «Котострофа».
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Именитая российская фигуристка Камила Валиева появится в новом комедийном сериале «Котострофа». Премьера картины состоится 5 февраля в 19.30 на телеканале СТС.

По сюжету Камила видеоблогер, она идет по улице и снимает все на смартфон. Вдруг девушка замечает, как герой Михаила Трухина — рыжий кот — борется с летящим пакетом, и делает это очень комично. Камила решает снять этот смешной эпизод для своего блога.

Комедийную историю снял режиссер Урал Сафин. Кроме Михаила Трухина, в сериале также играют: Светлана Листова, Полина Гухман, Роман Мелдерс, Надежда Сысоева, Даниил Вахрушев, Анар, Светлана Камынина, Анна Банщикова, Дмитрий Лысенков.

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