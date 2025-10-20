Стиль жизни
Камбэк сериал: когда выйдет 5 серия, когда выйдет новая серия — Александр Петров
Фильмы и сериалы

20 октября, 19:00

1 мин.

Когда выйдет 5-й эпизод сериала «Камбэк» с Александром Петровым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Камбэк», реж. Динар Гарипов, «Кинопоиск»
Фото Кадр из сериала «Камбэк», реж. Динар Гарипов, «Кинопоиск»

На платформе «Кинопоиск» вышли четыре из восьми эпизодов сериала «Камбэк». Сюжет проекта сосредоточен на школьниках, помогающих бродяге вспомнить прошлое.

«Вообще, Компот — это такой подарок судьбы актерской: полный уход от своей внешности, изменение поведения, тембра голоса — да всего. К тому же это человек с невероятной судьбой. Это было очень интересное и сложное приключение, которое, безусловно, оставило отпечаток на моей жизни. И я очень надеюсь, что оставит положительный отпечаток на жизни зрителей», — рассказал Александр Петров о своем персонаже.

Кто снялся в сериале «Камбэк»

В проекте снялись Александр Петров, Алексей Чадов, Василиса Коростышевская, Илларион Маров, Хетаг Хинчагов, Григорий Столбов, Андрей Дудников, Полина Воронина, Александр Югов и Ольга Воронина.

Трейлер сериала «Камбэк»

Когда выйдет 5-й эпизод сериала «Камбэк»

Пятый эпизод сериала «Камбэк» выйдет 25 октября.
Дата выхода сериала «Камбэк» с Александром Петровым: расписание релиза эпизодов
