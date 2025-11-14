Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлен на 2-й сезон

«Кинопоиск» сообщил, что сериал «Камбэк» получит второй сезон. Сюжет проекта Динара Гарипова («Территория», «Даркнет») сосредоточен на школьниках, помогающих бродяге вспомнить прошлое.

«Вообще, Компот — это такой подарок судьбы актерской: полный уход от своей внешности, изменение поведения, тембра голоса — да всего. К тому же это человек с невероятной судьбой. Это было очень интересное и сложное приключение, которое, безусловно, оставило отпечаток на моей жизни. И я очень надеюсь, что оставит положительный отпечаток на жизни зрителей», — рассказал Александр Петров о своем персонаже.