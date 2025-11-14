Стиль жизни
Камбэк 2 сезон: что известно, когда выйдет — Александр Петров
Фильмы и сериалы

14 ноября, 22:45

1 мин.

Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлен на 2-й сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Камбэк», реж. Динар Гарипов, «Кинопоиск»
Фото Кадр из сериала «Камбэк», реж. Динар Гарипов, «Кинопоиск»

«Кинопоиск» сообщил, что сериал «Камбэк» получит второй сезон. Сюжет проекта Динара Гарипова («Территория», «Даркнет») сосредоточен на школьниках, помогающих бродяге вспомнить прошлое.

«Вообще, Компот — это такой подарок судьбы актерской: полный уход от своей внешности, изменение поведения, тембра голоса — да всего. К тому же это человек с невероятной судьбой. Это было очень интересное и сложное приключение, которое, безусловно, оставило отпечаток на моей жизни. И я очень надеюсь, что оставит положительный отпечаток на жизни зрителей», — рассказал Александр Петров о своем персонаже.

Трейлер сериала «Камбэк»

