На Супербоуле-2025 показали новые трейлеры фильмов

Сегодня ночью в США состоялся Супербоул, в рамках которого были представлены трейлеры главных фильмов этого года. В их число вошли грядущие «Громовержцы» о группе антигероев без суперспособностей, «М3ГАН 2.0» о кукле-андроиде, готовой сметать все на своем пути, и «Лило и Стич» о хаотичном пришельце, которого приютили Лило и Нани.

Трейлеры каких фильмов показали на Супербоуле

«Громовержцы»

«М3ГАН 2.0»

«Как приручить дракона»

«Лило и Стич»

«Миссия невыполнима: Финальная расплата»

«Мир Юрского периода: Перерождение»

«Новокаин»

«Смурфики»

«Формула 1»

Узнать подробнее об этих фильмах, а также посмотреть их трейлеры с трансляции Супербоул-2025 можно в нашей статье.