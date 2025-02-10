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Какие трейлеры показали на Супербоул 2025: Мир юрского периода, Лило и Стич, Громовержцы
Фильмы и сериалы

10 февраля 2025, 07:50

1 мин.

На Супербоуле-2025 показали новые трейлеры фильмов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Лило и Стич», реж. Дин Флейшер-Кэмп / Disney
Фото Кадр из фильма «Лило и Стич», реж. Дин Флейшер-Кэмп / Disney

Сегодня ночью в США состоялся Супербоул, в рамках которого были представлены трейлеры главных фильмов этого года. В их число вошли грядущие «Громовержцы» о группе антигероев без суперспособностей, «М3ГАН 2.0» о кукле-андроиде, готовой сметать все на своем пути, и «Лило и Стич» о хаотичном пришельце, которого приютили Лило и Нани.

Трейлеры каких фильмов показали на Супербоуле

  • «Громовержцы»

  • «М3ГАН 2.0»

  • «Как приручить дракона»

  • «Лило и Стич»

  • «Миссия невыполнима: Финальная расплата»

  • «Мир Юрского периода: Перерождение»

  • «Новокаин»

  • «Смурфики»

  • «Формула 1»

Узнать подробнее об этих фильмах, а также посмотреть их трейлеры с трансляции Супербоул-2025 можно в нашей статье.

Мир Юрского периода: Перерождение, 2025, фильм.Супербоул-2025: трейлеры каких фильмов показали в трансляции

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