На Супербоуле-2025 показали новые трейлеры фильмов
Сегодня ночью в США состоялся Супербоул, в рамках которого были представлены трейлеры главных фильмов этого года. В их число вошли грядущие «Громовержцы» о группе антигероев без суперспособностей, «М3ГАН 2.0» о кукле-андроиде, готовой сметать все на своем пути, и «Лило и Стич» о хаотичном пришельце, которого приютили Лило и Нани.
Трейлеры каких фильмов показали на Супербоуле
- «Громовержцы»
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«М3ГАН 2.0»
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«Как приручить дракона»
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«Лило и Стич»
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«Миссия невыполнима: Финальная расплата»
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«Мир Юрского периода: Перерождение»
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«Новокаин»
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«Смурфики»
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«Формула 1»
Узнать подробнее об этих фильмах, а также посмотреть их трейлеры с трансляции Супербоул-2025 можно в нашей статье.
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9 июн 19:30