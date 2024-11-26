В работе находятся сразу три мультсериала по вселенной игры League of Legends

Шоураннер недавно завершившегося «Аркейна» Кристиан Линке рассказал, что новый проект по вселенной League of Legends уже год находится в разработке. В целом на данный момент к выпуску готовятся три шоу: о регионах Ноксус, Иония и Демасия.

«Если вашего любимого чемпиона из League of Legends не было в «Аркейне», возможно, вы скоро его увидите», — поделился информацией Линке.

Детали сюжета будущих проектов пока неизвестны, как и дата выхода. Можно предположить, что поклонникам вселенной League of Legends стоит запастись терпением. Французская анимационная студия Fortiche работала над сериалом «Аркейн» девять лет, шесть из которых ушли на подготовку первого сезона, а три — на создание второго и финального.

Заключительные эпизоды второго сезона «Аркейна» вышли 23 ноября.