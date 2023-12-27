Какие новые фильмы покажут в кино в новогодние праздники и выходные

Во время новогодних праздников и выходных (с 30 декабря по 7 января) в российских кинотеатрах покажут:

«Театр в кино: Щелкунчик» (26 декабря). Знаменитым балетом в редакции великого советского хореографа Василия Вайнонена с оригинальными мультимедийным декорациями можно насладиться прямо в кино.

«Три богатыря и Пуп Земли» (28 декабря). Трем богатырям предстоит ответить на вопрос: «Что было давным-давно?». В поисках ответа Горыныч вдруг находит динозаврика, а Алеша Попович, Князь и конь Юлий проваливаются сквозь землю. Теперь их нужно вернуть обратно в будущее и понять, что же такое за чудо заморское — Пуп Земли.

«Великолепная пятерка» (28 декабря). Уличному псу Самсону предстоит спасти самый знаменитый балет в мире — «Лебединое озеро». Однажды, скрываясь от злых ловцов бродячих собак, он попадает в театр. Там пес знакомиться с собачкой Марго — любимицей примы-балерины Анастасии. Именно в этот момент пропадает уникальная диадема, которую балерина должна надеть в четвертом акте. Спектакль под угрозой. Марго и Самсон отправляются на поиски драгоценности.

«Холоп — 2» (1 января). Гриша (Милош Бикович) — бывший мажор, побывавший холопом, после путешествия в «прошлое» занялся перевоспитание наглых мажориков. И, конечно, он не может пройти мимо беспредела, который творит избалованная Катя (Аглая Тарасова). Ничего удивительного, но в скором времени девушка попадает в «прошлое» и начинается веселье. Помимо главных героев, в фильме появятся Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Павел Деревянко, Мигель и другие.

«Бременские музыканты» (1 января). Это старая история в новом исполнении. Трубадур (Тихон Жизневский) и его друзья Пес, Осел, Кошка и самовлюбленный Петух объединились, чтобы совершить подвиг. Они хотят вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена, но самое главное — им нужно рассмешить принцессу (Валентина Ляпина), которая любит сбегать из дворца. На пути их ждут интриги, ловушки, коварные враги и козни сыщика, которого играет Константин Хабенский. На что готовы бременские музыканты ради подвига? Смотрите в кинотеатрах.

«Химера» (1 января). Фильм от режиссера Аличе Рорвахера. Италия, 1980-е г. Молодой британский археолог Артур вернулся в город воспоминаний. Там он встречает банду кладоискателей и втягивается в незаконный оборот древних находок. Пока новые знакомые используют особенный дар Артура с целью разбогатеть, археолог ищет вход в загробный мир, чтобы встретиться с возлюбленной.