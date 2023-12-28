Какие фильмы покажут в кинотеатрах на новогодние праздники в Москве
Во время новогодних праздников и выходных (с 30 декабря по 7 января) жители и гости Москвы могут не только посетить тематические фестивали, площадки и выставки, но и сходить в кино на новогодние премьеры.
Подборка мультфильмов для детей и взрослых:
-
«Три богатыря и Пуп Земли» (28 декабря). Всем давно известные и полюбившиеся три богатыря отправляются в очередное путешествие. В этот раз им нужно узнать, что же было на земле давным-давно. Князь, конь Юлий, Горыныч и другие любимые мультперсонажи подарят заряд позитива и веселья и наконец выяснят, что же такое Пуп Земли.
-
«Великолепная пятерка» (28 декабря). Бродячий пес Самсон и любимица прима-балерины театра собачка Марго отправляются на поиски уникальной диадемы, принадлежавшей императрице Екатерине Второй. Без драгоценности не состоится знаменитый на весь мир балет «Лебединое озеро». Его судьба в собачьих лапах.
-
«Бременские музыканты» (1 января). Трубадур (Тихон Жизневский) вместе со своими друзьями Псом, Ослом, Кошкой и Петухом решили совершить подвиг. Они хотят вновь подарить мрачным улицам Бремена былой смех и радость. Но перед этим им нужно рассмешить принцессу (Валентину Ляпину), которая как раз сбежала из дворца. Какие испытания ждут бременских музыкантов? Смогут ли они исполнить волю короля (Сергея Бурунова) и обойти козни сыщика (Константина Хабенского)? Узнаем в кино.
Что посмотреть взрослым в московских кинотеатрах во время новогодних праздников:
-
«Холоп — 2» (1 января). В 2024 году зрителей ждет продолжение истории избалованного мажора Гриши (Милош Бикович), только в этот раз он сам будет бороться с капризами золотой молодежи. На перевоспитание к крестьянам попадет избалованная Катя (Аглая Тарасова). Помимо главных героев, в фильме появятся Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Павел Деревянко, Мигель и другие.
-
«Химера» (1 января). Художественный фильм от режиссера Аличе Рорвахера. Молодой британский археолог Артур вернулся в город и встретил банду кладоискателей, которые занимались незаконным оборотом древних находок. Новые знакомые пользовались особенным даром Артура, а археолог искал вход в загробный мир, чтобы встретиться с возлюбленной.
-
«Человек-невидимка: возвращение легенды» (4 января). По Лондону поползли слухи, что он вернулся. Человек-невидимка снова забирает души, чтобы обрести плоть и захватить мир. Удастся ли это ему? Узнаем совсем скоро.