На Hulu вышел комедийный сериал «Как умереть в одиночестве»
13 сентября на платформе Hulu вышли все эпизоды комедийного сериала «Как умереть в одиночестве». Режиссером проекта выступила Шери Давани («Еще не мертва»).
По сюжету сотрудница аэропорта Мел переживает опасное событие, которое заставляет ее переосмыслить всю свою жизнь.
В сериале снялись Наташа Ротуэлл, Конрад Рикамора, Джоко Симс, Кейлин Даррел Джонс, Мишель Маклауд, Джейли Хамиди, Кристофер Пауэлл и Арки Кандола.
Трейлер сериала «Как умереть в одиночестве»
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