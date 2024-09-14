На Hulu вышел комедийный сериал «Как умереть в одиночестве»

Читайте нас в

13 сентября на платформе Hulu вышли все эпизоды комедийного сериала «Как умереть в одиночестве». Режиссером проекта выступила Шери Давани («Еще не мертва»).

По сюжету сотрудница аэропорта Мел переживает опасное событие, которое заставляет ее переосмыслить всю свою жизнь.

В сериале снялись Наташа Ротуэлл, Конрад Рикамора, Джоко Симс, Кейлин Даррел Джонс, Мишель Маклауд, Джейли Хамиди, Кристофер Пауэлл и Арки Кандола.