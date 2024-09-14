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Как умереть в одиночестве сериал 2024: трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:30

0 мин.

На Hulu вышел комедийный сериал «Как умереть в одиночестве»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Как умереть в одиночестве»
Фото Кадр из сериала «Как умереть в одиночестве»
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13 сентября на платформе Hulu вышли все эпизоды комедийного сериала «Как умереть в одиночестве». Режиссером проекта выступила Шери Давани («Еще не мертва»).

По сюжету сотрудница аэропорта Мел переживает опасное событие, которое заставляет ее переосмыслить всю свою жизнь.

В сериале снялись Наташа Ротуэлл, Конрад Рикамора, Джоко Симс, Кейлин Даррел Джонс, Мишель Маклауд, Джейли Хамиди, Кристофер Пауэлл и Арки Кандола.

Трейлер сериала «Как умереть в одиночестве»

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