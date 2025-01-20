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Как приручить дракона фильм 2025: тизер — когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:25

1 мин.

Вышел новый тизер киноадаптации «Как приручить дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Как приручить дракона», реж. Дин ДеБлуа / DreamWorks Pictures
Фото Кадр из фильма «Как приручить дракона», реж. Дин ДеБлуа / DreamWorks Pictures
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Universal Pictures опубликовал новый тизер киноадаптации «Как приручить дракона». Режиссером и сценаристом игрового ремейка одноименного мультфильма выступил Дин ДеБлуа, работавший над всеми тремя частями анимационного проекта.

В центре сюжета сын могучего вождя племени викингов Иккинг, подружившийся с драконом Беззубиком. Своим поступком главный герой бросил вызов многовековым устоям, согласно которым викинги и драконы — заклятые враги.

Тизер фильма «Как приручить дракона»

Когда выйдет фильм «Как приручить дракона»

Премьера фильма «Как приручить дракона» пройдет 13 июня.

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