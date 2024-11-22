Опубликован тизер фильма «Как приручить дракона»
Universal Pictures опубликовал тизер игрового ремейка «Как приручить дракона». Режиссером и сценаристом адаптации одноименного мультфильма выступил Дин ДеБлуа, работавший над всеми тремя частями анимационного проекта.
По сюжету картины на суровом острове Олух викинги и драконы на протяжении поколений были заклятыми врагами. Однако сын вождя Иккинг бросил вызов многовековым устоям, подружившись с драконом Беззубиком.
Кто снялся в фильме «Как приручить дракона»
В картине снялись Мэйсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер, Джулиан Деннисон, Бронвин Джеймс, Гарри Тревальдвин, Ник Фрост, Рут Кодд и Ник Корнуолл.
Тизер фильма «Как приручить дракона»
Когда выйдет фильм «Как приручить дракона»
Премьера фильма «Как приручить дракона» запланирована на 13 июня 2025 года.
Последние новости
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже