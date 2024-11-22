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Как приручить дракона фильм 2025: тизер и дата выхода — актеры
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:25

1 мин.

Опубликован тизер фильма «Как приручить дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Как приручить дракона», реж. Дин ДеБлуа / DreamWorks Pictures
Фото Кадр из фильма «Как приручить дракона», реж. Дин ДеБлуа / DreamWorks Pictures
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Universal Pictures опубликовал тизер игрового ремейка «Как приручить дракона». Режиссером и сценаристом адаптации одноименного мультфильма выступил Дин ДеБлуа, работавший над всеми тремя частями анимационного проекта.

По сюжету картины на суровом острове Олух викинги и драконы на протяжении поколений были заклятыми врагами. Однако сын вождя Иккинг бросил вызов многовековым устоям, подружившись с драконом Беззубиком.

Кто снялся в фильме «Как приручить дракона»

В картине снялись Мэйсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер, Джулиан Деннисон, Бронвин Джеймс, Гарри Тревальдвин, Ник Фрост, Рут Кодд и Ник Корнуолл.

Тизер фильма «Как приручить дракона»

Когда выйдет фильм «Как приручить дракона»

Премьера фильма «Как приручить дракона» запланирована на 13 июня 2025 года.

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