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Как Деревянко Ломоносова играл 2024: трейлер, дата выхода, где смотреть
Фильмы и сериалы

13 февраля, 17:55

0 мин.

СТС опубликовал трейлер сериала «Как Деревянко Ломоносова играл»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Как Деревянко Ломоносова играл».
Фото Кадр из сериала «Как Деревянко Ломоносова играл»
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СТС представил трейлер нового сериала «Как Деревянко Ломоносова играл» с Павлом Деревянко в главной роли.

Название многосерийного проекта говорит само за себя: по сюжету актер Павел Деревянко получает роль Ломоносова и едет на съемки нового фильма Клима Шипенко.

«Как Деревянко Ломоносова играл» — единственный сериал на российском телевидении, где актер играет самого себя.

Премьера проекта пройдет 26 февраля на телеканале СТС.

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