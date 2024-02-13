СТС опубликовал трейлер сериала «Как Деревянко Ломоносова играл»
СТС представил трейлер нового сериала «Как Деревянко Ломоносова играл» с Павлом Деревянко в главной роли.
Название многосерийного проекта говорит само за себя: по сюжету актер Павел Деревянко получает роль Ломоносова и едет на съемки нового фильма Клима Шипенко.
«Как Деревянко Ломоносова играл» — единственный сериал на российском телевидении, где актер играет самого себя.
Премьера проекта пройдет 26 февраля на телеканале СТС.
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