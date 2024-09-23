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Извне 3 сезон: трейлер и дата выхода
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Сегодня, 12:55

0 мин.

Состоялась премьера 3 сезона научно-фантастического хоррора «Извне»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Извне»
Фото Кадр из сериала «Извне»
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22 сентября состоялась премьера третьего сезона сериала «Извне». Сюжет проекта сосредоточен на затерянном в лесу американском городке, из которого невозможно выбраться.

В сериале снялись Хэролд Перрино, Каталина Сандино Морено, Эйон Бэйли, Дэвид Алпей, Элизабет Сондерс, Скотт Маккорд, Рики Хе и Хлоя Ван Ландшут.

Трейлер 3 сезона сериала «Извне»

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