Состоялась премьера 3 сезона научно-фантастического хоррора «Извне»
22 сентября состоялась премьера третьего сезона сериала «Извне». Сюжет проекта сосредоточен на затерянном в лесу американском городке, из которого невозможно выбраться.
В сериале снялись Хэролд Перрино, Каталина Сандино Морено, Эйон Бэйли, Дэвид Алпей, Элизабет Сондерс, Скотт Маккорд, Рики Хе и Хлоя Ван Ландшут.
Трейлер 3 сезона сериала «Извне»
Последние новости
22 сен 14:00
20 сен 18:30
20 сен 15:05
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже