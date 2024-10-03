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Извне 3 сезон: дата выхода серий — расписание
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1 мин.

3 сезон сериала «Извне»: расписание релиза эпизодов

3 эпизод 3 сезона сериала «Извне» выйдет 6 октября
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Извне»
Фото Кадр из сериала «Извне»
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22 сентября на MGM+ прошла премьера первого эпизода третьего сезона сериала «Извне». Научно-фантастический хоррор рассказывает о затерянном в лесу американском городке, из которого невозможно выбраться.

В сериале снялись Хэролд Перрино, Каталина Сандино Морено, Эйон Бэйли, Дэвид Алпей, Элизабет Сондерс, Скотт Маккорд, Рики Хе и Хлоя Ван Ландшут.

Трейлер 3 сезона сериала «Извне»

Расписание выхода эпизодов 3 сезона сериала «Извне»

1 серия 22 сентября
2 серия 29 сентября
3 серия 6 октября
4 серия 13 октября
5 серия 20 октября
6 серия 27 октября
7 серия 3 ноября
8 серия 10 ноября
9 серия 17 ноября
10 серия 24 ноября
Сериал &laquo;Извне&raquo;, третий сезон: обзор старта и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть. Еще больше жути и монстров: как стартовал третий сезон сериала «Извне»

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