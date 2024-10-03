3 сезон сериала «Извне»: расписание релиза эпизодов

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22 сентября на MGM+ прошла премьера первого эпизода третьего сезона сериала «Извне». Научно-фантастический хоррор рассказывает о затерянном в лесу американском городке, из которого невозможно выбраться.

В сериале снялись Хэролд Перрино, Каталина Сандино Морено, Эйон Бэйли, Дэвид Алпей, Элизабет Сондерс, Скотт Маккорд, Рики Хе и Хлоя Ван Ландшут.

Трейлер 3 сезона сериала «Извне»

Расписание выхода эпизодов 3 сезона сериала «Извне»