Изменилась дата выхода второго сезона «Локи»

6 октября на Disney+ планировалась премьера второго сезона сериала «Локи», но дата релиза была изменена. Правда, незначительно. Теперь фанаты MCU увидят продолжение запутанного путешествия бога обмана на день раньше, 5 октября.

Во втором сезоне Локи (Том Хиддлстон), Сильвия (Софи Ди Мартино) и Мобиус (Оуэн Уилсон) будут продолжать свои попытки справиться с распоясавшейся мультивселенной. Главным злодеем сериала выступит Канг Завоеватель (Джонатан Мэйджерс).

К касту продолжения проекта присоединились Ке Хюи Куан, Кейт Дики и Рафаэль Касаль.

Трейлер второго сезона «Локи» (со старой датой)