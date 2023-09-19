Изменилась дата выхода второго сезона «Локи»
6 октября на Disney+ планировалась премьера второго сезона сериала «Локи», но дата релиза была изменена. Правда, незначительно. Теперь фанаты MCU увидят продолжение запутанного путешествия бога обмана на день раньше, 5 октября.
Во втором сезоне Локи (Том Хиддлстон), Сильвия (Софи Ди Мартино) и Мобиус (Оуэн Уилсон) будут продолжать свои попытки справиться с распоясавшейся мультивселенной. Главным злодеем сериала выступит Канг Завоеватель (Джонатан Мэйджерс).
К касту продолжения проекта присоединились Ке Хюи Куан, Кейт Дики и Рафаэль Касаль.
Трейлер второго сезона «Локи» (со старой датой)
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