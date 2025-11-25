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Изгоняющий дьявола новый фильм: Скарлетт Йоханссон, Майкл Флэнаган
Фильмы и сериалы

25 ноября 2025, 16:35

1 мин.

Скарлетт Йоханссон сыграет в новой версии «Изгоняющего дьявола»

Евгений Плитин
Автор
Кадр из фильма «Побудь в моей шкуре», реж. Джонатан Глейзер, Filmnation
Фото Кадр из фильма «Побудь в моей шкуре», реж. Джонатан Глейзер, Filmnation

Скарлетт Йоханссон исполнит главную роль в новой версии знаменитого «Изгоняющего дьявола». Поставит картину Майкл Флэнаган, известный своими экранизациями произведений Стивена Кинга («Доктор Сон», «Игра Джералда», «Жизнь Чака»).

«Скарлетт — блестящая актриса, чьи захватывающие роли всегда кажутся приземленными и реалистичными, будь то жанровые фильмы или летние блокбастеры. Я очень рад, что она присоединилась к этому фильму«, — рассказал Флэнаган.

Флэнаган также является продюсером и сценаристом проекта. Планируется совершенно другая версия, которая не является ни сиквелом, ни ремейком. События новой ленты будут происходить где-то во вселенной первого фильма.

Оригинальный «Изгоняющий дьявола» — экранизация романа Уильяма Питера Блэтти — вышел на экраны в 1973 году и рассказывал историю одержимости молодой девушки Риган МакНил и считается одним из самых страшных фильмов ужасов.

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