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Ивановы Ивановы 8 сезон: дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 15:00

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Новый сезон комедийного сериала «Ивановы-Ивановы» выйдет 17 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы», реж. Антон Федотов, Андрей Элинсон, Федор Стуков, Сергей Знаменский, Михаил Соловьев / СТС
Фото Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы», реж. Антон Федотов, Андрей Элинсон, Федор Стуков, Сергей Знаменский, Михаил Соловьев / СТС
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17 февраля в 19:30 на СТС пройдет премьера нового восьмого сезона сериала «Ивановы-Ивановы». В продолжении проекта персонажи столкнутся с сильными любовными переживаниями, связанными с ревностью и соперничеством.

«В моей жизни ничего подобного не случалось. — Я всегда уважительно отношусь к человеку, с которым состою в отношениях. Даже если понимаю, что любовь прошла, не начинаю новую историю, не завершив старую. В этом плане Ваня от меня очень далек. Он пытается усидеть на двух стульях. Ситуация у него сложная, но понять его все равно не могу. Надеюсь, разберется в себе и выберет наконец девушку, с которой хочет идти по жизни и взрослеть как мужчина», — рассказал исполнитель роли Вани Алексей Лукин.

«Мне кажется, истории наших героев вполне реалистичны, поэтому за ними интересно наблюдать. Есть над чем и посмеяться, и задуматься», — считает актриса Анна Уколова.

Кто снялся в сериале «Ивановы-Ивановы»

В проекте снялись Михаил Трухин, Анна Уколова, Станислав Дужников, Алексей Лукин, Анна Невская, Никита Тарасов, Андрей Леонов, Юля Сорокина и Юрий Ицков.

Тизер 8-го сезона сериала «Ивановы-Ивановы»

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