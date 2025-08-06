Комедия «Иван Семенов. Первый поцелуй» выйдет в российских кинотеатрах 7 августа

7 августа в российских кинотеатрах стартуют показы комедии Кирилла Седухина («Маня и Груня») «Иван Семенов. Первый поцелуй». По сюжету главный герой пытается вернуть расположение друзей, победив чемпиона по сноукаякингу.

Кто снялся в фильме «Иван Семенов. Первый поцелуй»

В проекте снялись Роман Погорелов, Леон Кемстач, Мария Шукшина, Анна Котова, Софья Грузенко, Александр Присмотров-Белов, Константин Костин, Александра Немоляева, Дмитрий Жиров и Илья Иосифов.