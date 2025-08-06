Стиль жизни
Иван Семенов Первый поцелуй фильм: трейлер и дата выхода — Леон Кемстач
Фильмы и сериалы

6 августа, 16:05

1 мин.

Комедия «Иван Семенов. Первый поцелуй» выйдет в российских кинотеатрах 7 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй», реж. Кирилл Седухин, Проспект Мира, Gala Production
Фото Кадр из фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй», реж. Кирилл Седухин, Проспект Мира, Gala Production

7 августа в российских кинотеатрах стартуют показы комедии Кирилла Седухина («Маня и Груня») «Иван Семенов. Первый поцелуй». По сюжету главный герой пытается вернуть расположение друзей, победив чемпиона по сноукаякингу.

Кто снялся в фильме «Иван Семенов. Первый поцелуй»

В проекте снялись Роман Погорелов, Леон Кемстач, Мария Шукшина, Анна Котова, Софья Грузенко, Александр Присмотров-Белов, Константин Костин, Александра Немоляева, Дмитрий Жиров и Илья Иосифов.

Трейлер фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй»

Трейлер фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй»

Фильмы
Takayama

КХЛ на Кинопоиске

