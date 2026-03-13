Когда выйдет 8-й эпизод романтической антологии «История любви»

На канале FX вышло семь эпизодов романтической антологии «История любви». Проект рассказывает об отношениях золотой пары Америки 90-х — Джона Кеннеди — младшего и Кэролин Бессетт.

Кто снялся в сериале «История любви»

В сериале «История любви» снялись Сара Пиджон, Пол Энтони Келли, Грейс Гаммер, Наоми Уоттс, Бен Шенкман, Алессандро Нивола, Эрих Берген, Сидни Леммон, Лили Лестер и Ной Фернли.

Трейлер сериала «История любви»

Когда выйдет 8-й эпизод сериала «История любви»

Премьера восьмого эпизода сериала «История любви» пройдет 19 марта.