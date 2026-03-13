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История любви сериал 2026: когда выйдет новая 8 серия — где смотреть
Фильмы и сериалы

13 марта, 18:35

1 мин.

Когда выйдет 8-й эпизод романтической антологии «История любви»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «История любви», реж. Джесси Перец, Кристл Роберсон, Джиллиан Робеспьер, 20th Television, Ryan Murphy Productions, FX Network
Фото Кадр из сериала «История любви», реж. Джесси Перец, Кристл Роберсон, Джиллиан Робеспьер, 20th Television, Ryan Murphy Productions, FX Network

На канале FX вышло семь эпизодов романтической антологии «История любви». Проект рассказывает об отношениях золотой пары Америки 90-х — Джона Кеннеди — младшего и Кэролин Бессетт.

Кто снялся в сериале «История любви»

В сериале «История любви» снялись Сара Пиджон, Пол Энтони Келли, Грейс Гаммер, Наоми Уоттс, Бен Шенкман, Алессандро Нивола, Эрих Берген, Сидни Леммон, Лили Лестер и Ной Фернли.

Трейлер сериала «История любви»

Когда выйдет 8-й эпизод сериала «История любви»

Премьера восьмого эпизода сериала «История любви» пройдет 19 марта.

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