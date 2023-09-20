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Исполнительница роли Аннабет рассказала о своей героине в «Перси Джексоне и Олимпийцах»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Лея Джеффрис.

В конце декабря на платформе Disney+ стартует сериал о нелегкой доле детей-полубогов «Перси Джексон и Олимпийцы». Новая адаптация серии романов Рика Риордана обещает более точное следование первоисточнику. Прошлые экранизации (фильмы «Перси Джексон и Похититель молний» и «Перси Джексон и Море чудовищ» 2010 и 2013 года) писатель не одобрил, сказав, что сериал во многом их превосходит.

Впрочем, задолго до релиза «Перси Джексон и Олимпийцы» столкнулся с критикой каста. Некоторым зрителям показался спорным выбор Леи Джеффрис на роль Аннабет, после чего Рик Риордан и Александра Даддарио (исполнительница дочери Афины в фильмах) поддержали актрису, заверив аудиторию, что она идеально подходит для воплощения этого образа.

В интервью Entertainment Weekly сама Лея Джеффрис рассказала, что ее версия Аннабет станет отличным вдохновляющим примером для многих зрительниц: «Просто узнать о том, что я играю ее иначе, по ощущениям было как: «Вау, теперь я буду источником вдохновения для других девушек». Мой опыт съемок в сериале был феноменальным и невероятным».

Главные роли в проекте сыграли Уокер Скобелл (Перси Джексон), Арьян Симхадри (Гроувер Андервуд) и Леа Джеффрис (Аннабет Чейз).

Премьера первых двух эпизодов сериала пройдет 20 декабря на платформе Disney+.

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