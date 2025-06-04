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Искусственный фильм: Юра Борисов, фильм о создателе ChatGPT
Фильмы и сериалы

4 июня 2025, 18:15

1 мин.

Юра Борисов может сыграть в фильме о создателе ChatGPT

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Купе номер 6», реж. Юхо Куосманен, Yleisradio (YLE), ARTE, MEDIA Programme of the European Union
Фото Кадр из фильма «Купе номер 6», реж. Юхо Куосманен, Yleisradio (YLE), ARTE, MEDIA Programme of the European Union

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что Юра Борисов может сыграть в фильме «Искусственный» Луки Гуаданьино («Претенденты») про создателя ChatGPT Сэма Альтмана.

Сюжет картины сосредоточится на периоде увольнения генерального директора компании OpenAI, которое продлилось всего несколько дней.

Сэма Альтмана может сыграть Эндрю Гарфилд, а Юра Борисов рассматривается на роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера.

Также в картине может сняться Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный»).

Продюсировать фильм будут Дэвид Хейман и Джеффри Клиффорд. Сценаристом и еще одним продюсером картины выступит Саймон Рич («Чудотворцы»).

По информации источников, Amazon съемки «Искусственного» пройдут этим летом в Сан-Франциско и Италии.

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