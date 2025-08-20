Стиль жизни
Институт сериал 2025: трейлер и где смотреть
Фильмы и сериалы

20 августа, 18:55

1 мин.

Где смотреть сериал «Институт» по роману Стивена Кинга

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Институт», реж. Джек Бендер, Брэд Тернер, Spyglass Media Group, MGM+ Studios, Sashajo Productions
Фото Кадр из сериала «Институт», реж. Джек Бендер, Брэд Тернер, Spyglass Media Group, MGM+ Studios, Sashajo Productions

24 августа завершится первый сезон сериала «Институт». Адаптация одноименного романа Стивена Кинга рассказывает о загадочном учреждении, в котором держат детей с паранормальными способностями.

Кто снялся в сериале «Институт»

В проекте снялись Джо Фриман, Бен Барнс, Мэри-Луиз Паркер, Фионн Лэйрд, Ханна Голуэй, Джулиан Ричингс, Роберт Джой, Вигго Ханвельт, Арлен Соу и Бирва Пандья.

Трейлер сериала «Институт»

Где смотреть сериал «Институт»

Все вышедшие эпизоды проекта доступны для просмотра на MGM+, Amazon Prime Video и других платформах.

Ранее мы писали о мини-сериале «Черный кролик» с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом, премьера которого запланирована на осень этого года.

