Где смотреть сериал «Институт» по роману Стивена Кинга

24 августа завершится первый сезон сериала «Институт». Адаптация одноименного романа Стивена Кинга рассказывает о загадочном учреждении, в котором держат детей с паранормальными способностями.

Кто снялся в сериале «Институт»

В проекте снялись Джо Фриман, Бен Барнс, Мэри-Луиз Паркер, Фионн Лэйрд, Ханна Голуэй, Джулиан Ричингс, Роберт Джой, Вигго Ханвельт, Арлен Соу и Бирва Пандья.

Трейлер сериала «Институт»

Где смотреть сериал «Институт»

Все вышедшие эпизоды проекта доступны для просмотра на MGM+, Amazon Prime Video и других платформах.

