Где смотреть сериал «Институт» по роману Стивена Кинга
24 августа завершится первый сезон сериала «Институт». Адаптация одноименного романа Стивена Кинга рассказывает о загадочном учреждении, в котором держат детей с паранормальными способностями.
Кто снялся в сериале «Институт»
В проекте снялись Джо Фриман, Бен Барнс, Мэри-Луиз Паркер, Фионн Лэйрд, Ханна Голуэй, Джулиан Ричингс, Роберт Джой, Вигго Ханвельт, Арлен Соу и Бирва Пандья.
Трейлер сериала «Институт»
Где смотреть сериал «Институт»
Все вышедшие эпизоды проекта доступны для просмотра на MGM+, Amazon Prime Video и других платформах.
