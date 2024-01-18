Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Иногда я думаю о смерти: дата выхода в РФ, актеры, сюжет, трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

1 мин.

Драма «Иногда я думаю о смерти» с Дейзи Ридли выйдет 26 января

В российский прокат выйдет фильм «Иногда я думаю о смерти»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Иногда я думаю о смерти».
Фото Кадр из фильма «Иногда я думаю о смерти»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

26 января пройдет премьера драмы «Иногда я думаю о смерти». По сюжету фильма главная героиня Фрэн — офисная сотрудница, почти всегда находящаяся в одиночестве. Знакомство с коллегой по работе Робертом приносит перемены в ее привычный стиль жизни.

Главную роль в фильме исполнила Дейзи Ридли, известная по фильмам «Офелия» и «Убийство в Восточном экспрессе». Также в картине снялись Дейв Мерхейе, Парвеш Шина, Марсия Дебонис, Мэг Штальтер, Бриттани О'Грэйди, Бри Элрод, Айанна Беркшир и Шон Тарджото.

Джокер 2, Хоакин Феникс, Леди Гага. Календарь премьер: даты релиза главных фильмов 2024 года

Фильмы
0
Новости холдинга
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Московский аэропорт Внуково временно приостановил прием и отправку самолетов
Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада
ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта
dasdsadada

Наши в НХЛ

Последние новости
13:50
Дмитрий Певцов назвал сериал «Слово пацана» победой российского кино
13:00
Дата выхода телевизионной премьеры сериала «Банда ЗИГ ЗАГ»: расписание серий
11:30
Назван гонорар Линдси Лохан за роль в ремейке «Дрянных девчонок»
17 янв 21:20
Дата выхода сериала «Экспаты» с Николь Кидман: расписание релиза эпизодов
17 янв 19:30
Премьера мини-сериала «Грисельда» с Софией Вергарой состоится 25 января
dasdsadada