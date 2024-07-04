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Индустрия 3 сезон: трейлер и дата выхода, сюжет и актеры
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Сегодня, 20:25

0 мин.

Вышел тизер 3 сезона сериала «Индустрия»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Индустрия»
Фото Кадр из сериала «Индустрия»
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Max опубликовал тизер третьего сезона сериала «Индустрия». Проект рассказывает о профессиональном пути группы молодых банкиров.

В сериале снялись Майхала Херролд, Кит Харингтон, Мариса Абела, Гарри Лоути, Кен Люн, Конор Макнилл, Сагар Радиа, Инди Льюис, Адам Леви, Сара Пэриш и Тревор Уайт.

Создателями сериала выступают Микки Даун («Ты, я и конец света») и Конрад Кей («Хофф в записи»).

Премьера третьего сезона шоу пройдет 11 августа.

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