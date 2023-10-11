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Илон Маск помог Эмбер Херд остаться в «Аквамене 2»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Аквамен».

В издании Variety опубликовали материал о непростых съемках «Аквамена 2», включающий ответ на вопрос, почему, казалось бы, вопреки всему, Эмбер Херд не уволили из фильма.

Согласно отчету, владелец Tesla и X Илон Маск вместе со своим адвокатом написал гневное письмо Warner Bros., в котором пообещал «сжечь все дотла», если Херд не останется в сиквеле.

После выхода первой части в 2018 году Warner Bros. и режиссер «Аквамена» Джеймс Ван направили письмо адвокату Херд Карлу Остину, в котором сообщили о решении исключить Херд из сиквела по причине отсутствия химии с исполнителем главной роли Джейсоном Момоа.

Кроме того, на фоне громких разбирательств с Джонни Деппом поклонники актера составили петицию с требованием уволить Эмбер Херд из «Аквамена 2». Она набрала более 4,6 млн подписей.

Премьера «Аквамена и потерянного царства» запланирована на 14 декабря.

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