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Иллюзия обмана 4 фильм: перезапуск, ребут — что известно
Фильмы и сериалы

25 ноября 2025, 20:00

1 мин.

Картина «Иллюзия обмана 4» перезапустит франшизу

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3», реж. Рубен Фляйшер, Lionsgate, Summit Entertainment, The Fusion Media
Фото Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3», реж. Рубен Фляйшер, Lionsgate, Summit Entertainment, The Fusion Media

Продюсер серии фильмов «Иллюзия обмана» Бобби Коэн рассказал, что готовящуюся четвертую часть ждет что-то вроде «легкой перезагрузки».

«Одна из главных особенностей заключается в том, что к концу фильма «Всадники», по понятным зрителям причинам снова смогут действовать при свете дня. Им не обязательно оставаться беглецами», — объяснил Коэн.

Продюсер добавил, что «Иллюзия обмана 4» сделает ставку на масштаб и невероятные навыки персонажей.

«Мы возвращаемся к той рок-н-ролльной атмосфере супергруппы и грандиозных шоу», — отметил Бобби Коэн.

Недавно на экраны вышла третья часть «Иллюзии обмана», которая уже успела собрать по всему миру 146 миллионов долларов. В России кассовые сборы фильма превысили 1 миллиарда рублей.

Критики дали «Иллюзии обмана 3» противоречивые отзывы. На Rotten Tomatoes у фильма всего 61% свежести. Зрителям, в отличие от профессиональных рецензентов, картина пришлась по вкусу — с их стороны 81% одобрения.

Когда выйдет фильм «Иллюзия обмана 4»

Точной даты релиза пока нет, однако Бобби Коэн уточнил, что работа над четвертой частью «Иллюзии обмана» займет «не так много времени» по сравнению с третьей частью.

К тому же, съемочной команде нужно ориентироваться на рабочий график Марка Руффало, который играет в серии фильмов загадочного Дилана Родса.

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