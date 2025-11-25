Картина «Иллюзия обмана 4» перезапустит франшизу

Продюсер серии фильмов «Иллюзия обмана» Бобби Коэн рассказал, что готовящуюся четвертую часть ждет что-то вроде «легкой перезагрузки».

«Одна из главных особенностей заключается в том, что к концу фильма «Всадники», по понятным зрителям причинам снова смогут действовать при свете дня. Им не обязательно оставаться беглецами», — объяснил Коэн.

Продюсер добавил, что «Иллюзия обмана 4» сделает ставку на масштаб и невероятные навыки персонажей.

«Мы возвращаемся к той рок-н-ролльной атмосфере супергруппы и грандиозных шоу», — отметил Бобби Коэн.

Недавно на экраны вышла третья часть «Иллюзии обмана», которая уже успела собрать по всему миру 146 миллионов долларов. В России кассовые сборы фильма превысили 1 миллиарда рублей.

Критики дали «Иллюзии обмана 3» противоречивые отзывы. На Rotten Tomatoes у фильма всего 61% свежести. Зрителям, в отличие от профессиональных рецензентов, картина пришлась по вкусу — с их стороны 81% одобрения.

Когда выйдет фильм «Иллюзия обмана 4»

Точной даты релиза пока нет, однако Бобби Коэн уточнил, что работа над четвертой частью «Иллюзии обмана» займет «не так много времени» по сравнению с третьей частью.

К тому же, съемочной команде нужно ориентироваться на рабочий график Марка Руффало, который играет в серии фильмов загадочного Дилана Родса.