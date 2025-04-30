Стиль жизни
Иллюзия обмана 3: трейлер и дата выхода фильма
Фильмы и сериалы

30 апреля, 13:45

1 мин.

Вышел первый трейлер фильма «Иллюзия обмана 3»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3», реж. Рубен Фляйшер, Lionsgate, Summit Entertainment, The Fusion Media
Фото Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3», реж. Рубен Фляйшер, Lionsgate, Summit Entertainment, The Fusion Media

Lionsgate Movies опубликовал первый трейлер фильма «Иллюзия обмана 3». Режиссером картины выступил Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд»). В новой части истории «Всадники» будут работать с группой начинающих иллюзионистов.

Кто снялся в фильме «Иллюзия обмана 3»

В картине снялись Розамунд Пайк, Вуди Харрельсон, Морган Фриман, Дэниэл Рэдклифф, Ариана Гринблатт, Айла Фишер, Марк Руффало, Джесси Айзенберг, Дэйв Франко и Джастис Смит.

Трейлер фильма «Иллюзия обмана 3»

Когда выйдет «Иллюзия обмана 3»

Премьера фильма «Иллюзия обмана 3» пройдет 14 ноября.

Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и трейлеры

Фильмы
