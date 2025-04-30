Вышел первый трейлер фильма «Иллюзия обмана 3»

Lionsgate Movies опубликовал первый трейлер фильма «Иллюзия обмана 3». Режиссером картины выступил Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд»). В новой части истории «Всадники» будут работать с группой начинающих иллюзионистов.

Кто снялся в фильме «Иллюзия обмана 3»

В картине снялись Розамунд Пайк, Вуди Харрельсон, Морган Фриман, Дэниэл Рэдклифф, Ариана Гринблатт, Айла Фишер, Марк Руффало, Джесси Айзенберг, Дэйв Франко и Джастис Смит.

Трейлер фильма «Иллюзия обмана 3»

Когда выйдет «Иллюзия обмана 3»

Премьера фильма «Иллюзия обмана 3» пройдет 14 ноября.