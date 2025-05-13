Стиль жизни
Иллюзия обмана 3 фильм 2025: дата выхода в России и трейлер
Фильмы и сериалы

13 мая, 14:25

0 мин.

Стало известно, когда в российский прокат выйдет фильм «Иллюзия обмана 3»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3», реж. Рубен Фляйшер, Lionsgate, Summit Entertainment, The Fusion Media
Фото Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3», реж. Рубен Фляйшер, Lionsgate, Summit Entertainment, The Fusion Media

Картина «Иллюзия обмана 3» Рубена Фляйшера («Добро пожаловать в Zомбилэнд») выйдет в российский прокат 13 ноября. В новой главе истории «Всадники» будут работать с группой начинающих иллюзионистов.

Кто снялся в фильме «Иллюзия обмана 3»

В картине снялись Розамунд Пайк, Вуди Харрельсон, Морган Фриман, Дэниэл Рэдклифф, Ариана Гринблатт, Айла Фишер, Марк Руффало, Джесси Айзенберг, Дэйв Франко и Джастис Смит.

Трейлер фильма «Иллюзия обмана 3»

Лило и&nbsp;Стич, 2025.Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и трейлеры

