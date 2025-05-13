Стало известно, когда в российский прокат выйдет фильм «Иллюзия обмана 3»

Картина «Иллюзия обмана 3» Рубена Фляйшера («Добро пожаловать в Zомбилэнд») выйдет в российский прокат 13 ноября. В новой главе истории «Всадники» будут работать с группой начинающих иллюзионистов.

Кто снялся в фильме «Иллюзия обмана 3»

В картине снялись Розамунд Пайк, Вуди Харрельсон, Морган Фриман, Дэниэл Рэдклифф, Ариана Гринблатт, Айла Фишер, Марк Руффало, Джесси Айзенберг, Дэйв Франко и Джастис Смит.