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Игры сериал 2024: дата выхода, трейлер и первые кадры — где смотреть
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Сегодня, 18:00

1 мин.

Опубликованы первые кадры сериала «Игры» об Олимпиаде-80

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Игры»
Фото Кадр из сериала «Игры»
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Кинопоиск опубликовал первые кадры сериала Евгения Стычкина «Игры». Проект рассказывает об Олимпиаде-80. В силу сложившихся обстоятельств сын советского функционера начинает работать там волонтером, оказавшись по ту сторону события мирового масштаба.

В сериале снялись Григорий Верник, Мария Карпова, Игорь Костолевский, Игорь Гордин, Вячеслав Чепурченко, Евгений Стычкин, Юрий Стоянов, Алексей Серебряков, Мария Майкова-Слидовкер и Александра Бортич.

Первые кадры сериала «Игры»

Кадр из сериала «Игры»
Фото Кадр из сериала «Игры»
Кадр из сериала «Игры»
Фото Кадр из сериала «Игры»
Кадр из сериала «Игры»
Фото Кадр из сериала «Игры»
Кадр из сериала «Игры»
Фото Кадр из сериала «Игры»
Кадр из сериала «Игры»
Фото Кадр из сериала «Игры»
Кадр из сериала «Игры»
Фото Кадр из сериала «Игры»

Премьера сериала «Игры» пройдет 3 августа.

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