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Игра в кальмара 3 сезон: дата выхода продолжения
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:05

1 мин.

Когда выйдет 3 сезон «Игры в кальмара»

Валерия Баринова
Шеф-редактор раздела «Стиль жизни»
Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара»
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На Netflix вышел второй сезон популярного южнокорейскогоо сериала «Игра в кальмара». Однако его финал оставил зрителей в неведении и заставил ждать продолжения.

Премьера третьего сезона сериала «Игра в кальмара» запланирована на 2025 год. Ожидается, что он выйдет в летом или осенью. Режиссер и сценарист Хван Дон Хек подтвердил, что будущий сезон станет финальным. Сюжет пока держится в тайне, но некоторые подсказки можно найти в деталях второго сезона.

В заключительной седьмой серии зрители могли заметить интригующую сцену после титров, где появилась знакомая зловещая кукла с новым напарником — куклой мальчика. Так что игры точно не закончились, и, возможно, даже стали сложнее.

Игра в&nbsp;кальмара, Netflix. На Netflix полностью вышел 2-й сезон «Игры в кальмара»

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