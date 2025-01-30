Стало известно, когда выйдет 3-й сезон «Игры в кальмара»

Netflix сообщил, что третий и финальный сезон «Игры в кальмара» выйдет 27 июня 2025 года. Проект Хвана Дон-хека рассказывает о группе людей, принимающих участие в жестокой и опасной игре на выживание в надежде выиграть огромную сумму денег.

Ранее стало известно, что режиссер «Бойцовского клуба» Дэвид Финчер может снять англоязычный ремейк «Игры в кальмара», однако Netflix пока этого не подтверждал.