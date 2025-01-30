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Игра в кальмара 3 сезон: дата выхода
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Сегодня, 17:15

0 мин.

Стало известно, когда выйдет 3-й сезон «Игры в кальмара»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-хек / Netflix
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-хек / Netflix
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Netflix сообщил, что третий и финальный сезон «Игры в кальмара» выйдет 27 июня 2025 года. Проект Хвана Дон-хека рассказывает о группе людей, принимающих участие в жестокой и опасной игре на выживание в надежде выиграть огромную сумму денег.

Ранее стало известно, что режиссер «Бойцовского клуба» Дэвид Финчер может снять англоязычный ремейк «Игры в кальмара», однако Netflix пока этого не подтверждал.

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Netflix показал первые кадры 3-го сезона «Игры в кальмара»
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