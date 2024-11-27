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Игра в кальмара 2 сезон: трейлер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 14:05

1 мин.

Вышел первый трейлер 2-го сезона «Игры в кальмара»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-хек / Netflix
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-хек / Netflix
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Netflix опубликовал первый трейлер второго сезона сериала «Игра в кальмара». В центре сюжета — жестокий и опасный турнир на выживание, победитель которого получит баснословную сумму денег.

Трейлер 2-го сезона сериала «Игра в кальмара»

Дата выхода 2-го сезона сериала «Игра в кальмара»

Премьера второго сезона «Игры в кальмара» состоится 26 декабря на Netflix. Все десять эпизодов продолжения проекта выйдут в один день.

Ранее мы писали, что Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Загадочная история Бенджамина Баттона») снимет англоязычный ремейк «Игры в кальмара».

Игра в&nbsp;кальмара 2 сезон: дата выхода и&nbsp;сюжет, актеры. Когда выйдет 2-й сезон «Игры в кальмара» и чего от него ждать

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