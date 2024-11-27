Вышел первый трейлер 2-го сезона «Игры в кальмара»

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Netflix опубликовал первый трейлер второго сезона сериала «Игра в кальмара». В центре сюжета — жестокий и опасный турнир на выживание, победитель которого получит баснословную сумму денег.

Трейлер 2-го сезона сериала «Игра в кальмара»

Дата выхода 2-го сезона сериала «Игра в кальмара»

Премьера второго сезона «Игры в кальмара» состоится 26 декабря на Netflix. Все десять эпизодов продолжения проекта выйдут в один день.

Ранее мы писали, что Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Загадочная история Бенджамина Баттона») снимет англоязычный ремейк «Игры в кальмара».