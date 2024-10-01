Вышел новый тизер продолжения «Игры в Кальмара»

Читайте нас в

Netflix опубликовал новый тизер второго сезона сериала «Игра в кальмара». Сюжет проекта сосредоточен на жестоком и опасном турнире на выживание, победитель которого получит баснословную сумму денег.

Тизер 2-го сезона «Игры в кальмара»

Дата выхода 2-го сезона «Игры в кальмара»

Все десять эпизодов второго сезона «Игры в кальмара» выйдут 26 декабря на платформе Netflix.