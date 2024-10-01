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Игра в кальмара 2 сезон: тизер и дата выхода — трейлер
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Сегодня, 14:55

0 мин.

Вышел новый тизер продолжения «Игры в Кальмара»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара»
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Netflix опубликовал новый тизер второго сезона сериала «Игра в кальмара». Сюжет проекта сосредоточен на жестоком и опасном турнире на выживание, победитель которого получит баснословную сумму денег.

Тизер 2-го сезона «Игры в кальмара»

Дата выхода 2-го сезона «Игры в кальмара»

Все десять эпизодов второго сезона «Игры в кальмара» выйдут 26 декабря на платформе Netflix.

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