Вышел новый тизер продолжения «Игры в Кальмара»
Netflix опубликовал новый тизер второго сезона сериала «Игра в кальмара». Сюжет проекта сосредоточен на жестоком и опасном турнире на выживание, победитель которого получит баснословную сумму денег.
Тизер 2-го сезона «Игры в кальмара»
Дата выхода 2-го сезона «Игры в кальмара»
Все десять эпизодов второго сезона «Игры в кальмара» выйдут 26 декабря на платформе Netflix.
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