Netflix представил новый тизер 2 сезона «Игры в кальмара»
Netflix опубликовал новый тизер второго сезона «Игры в кальмара». Южнокорейский сериал рассказывает о жестоком турнире на выживание, победитель станет обладателем 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США).
Премьера второго сезона «Игры в кальмара» пройдет 26 декабря.
Ранее стало известно, что третий сезон проекта станет заключительным, а его релиз стоит ожидать в следующем году.
Последние новости
12 авг 14:45
12 авг 14:30
11 авг 14:00
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже