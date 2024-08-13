Netflix представил новый тизер 2 сезона «Игры в кальмара»

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Netflix опубликовал новый тизер второго сезона «Игры в кальмара». Южнокорейский сериал рассказывает о жестоком турнире на выживание, победитель станет обладателем 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США).

Премьера второго сезона «Игры в кальмара» пройдет 26 декабря.

Ранее стало известно, что третий сезон проекта станет заключительным, а его релиз стоит ожидать в следующем году.