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Игра в кальмара 2 сезон: тизер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:45

0 мин.

Netflix представил новый тизер 2 сезона «Игры в кальмара»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара»
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Netflix опубликовал новый тизер второго сезона «Игры в кальмара». Южнокорейский сериал рассказывает о жестоком турнире на выживание, победитель станет обладателем 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США).

Премьера второго сезона «Игры в кальмара» пройдет 26 декабря.

Ранее стало известно, что третий сезон проекта станет заключительным, а его релиз стоит ожидать в следующем году.

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