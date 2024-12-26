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Игра в кальмара 2 сезон: где смотреть в России
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:30

1 мин.

Где смотреть 2-й сезон сериала «Игра в кальмара»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-хек / Netflix
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-хек / Netflix
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Сегодня, 26 декабря, на платформе Netflix полностью вышел второй сезон сериала «Игра в кальмара». В продолжение проекта вошло семь эпизодов:

  • «Хлеб и лотерея» (Bread and Lottery);

  • «Вечеринка по случаю Хэллоуина» (Halloween Party);

  • 001;

  • «Шесть ног» (Six Legs);

  • «Еще одна игра» (One More Game);

  • O X;

  • «Друг или враг» Friend or Foe.

Во втором сезоне персонажи сериала продолжают участвовать в жестокой и опасной игре на выживание.

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Трейлер 2-го сезона сериала «Игра в кальмара»

Где смотреть 2-й сезон сериала «Игра в кальмара»

Все эпизоды первого и второго сезона сериала «Игра в кальмара» доступны для просмотра на Netflix (недоступен в России).

Где смотреть 2-й сезон сериала «Игра в кальмара» в России

На данный момент платформа Netflix недоступна в России, однако поклонники дорамы «Игра в кальмара» уже могут новый сезон проекта в русской озвучке на сторонних сайтах.

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