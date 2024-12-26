Где смотреть 2-й сезон сериала «Игра в кальмара»
Сегодня, 26 декабря, на платформе Netflix полностью вышел второй сезон сериала «Игра в кальмара». В продолжение проекта вошло семь эпизодов:
- «Хлеб и лотерея» (Bread and Lottery);
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«Вечеринка по случаю Хэллоуина» (Halloween Party);
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001;
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«Шесть ног» (Six Legs);
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«Еще одна игра» (One More Game);
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O X;
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«Друг или враг» Friend or Foe.
Во втором сезоне персонажи сериала продолжают участвовать в жестокой и опасной игре на выживание.
Трейлер 2-го сезона сериала «Игра в кальмара»
Где смотреть 2-й сезон сериала «Игра в кальмара»
Все эпизоды первого и второго сезона сериала «Игра в кальмара» доступны для просмотра на Netflix (недоступен в России).
Где смотреть 2-й сезон сериала «Игра в кальмара» в России
На данный момент платформа Netflix недоступна в России, однако поклонники дорамы «Игра в кальмара» уже могут новый сезон проекта в русской озвучке на сторонних сайтах.
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