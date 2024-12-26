Где смотреть 2-й сезон сериала «Игра в кальмара»

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Сегодня, 26 декабря, на платформе Netflix полностью вышел второй сезон сериала «Игра в кальмара». В продолжение проекта вошло семь эпизодов:

« Хлеб и лотерея » (Bread and Lottery);

«Вечеринка по случаю Хэллоуина» (Halloween Party);

001;

«Шесть ног» (Six Legs);

«Еще одна игра» (One More Game);

O X;

«Друг или враг» Friend or Foe.

Во втором сезоне персонажи сериала продолжают участвовать в жестокой и опасной игре на выживание.

Трейлер 2-го сезона сериала «Игра в кальмара»

Где смотреть 2-й сезон сериала «Игра в кальмара»

Все эпизоды первого и второго сезона сериала «Игра в кальмара» доступны для просмотра на Netflix (недоступен в России).

Где смотреть 2-й сезон сериала «Игра в кальмара» в России

На данный момент платформа Netflix недоступна в России, однако поклонники дорамы «Игра в кальмара» уже могут новый сезон проекта в русской озвучке на сторонних сайтах.