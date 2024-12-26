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Игра в кальмара 2 сезон: дата выхода и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 17:15

0 мин.

На Netflix полностью вышел 2-й сезон «Игры в кальмара»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-хек / Netflix
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», реж. Хван Дон-хек / Netflix
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На платформе Netflix вышли все семь эпизодов второго сезона сериала «Игра в кальмара». В новых сериях проекта персонажи продолжают свое участие в жестокой и опасной игре на выживание ради призрачной перспективы уцелеть и получить огромную сумму денег.

Трейлер 2-го сезона сериала «Игра в кальмара»

Сериал «Игра в кальмара» был продлен на третий и финальный сезон. Также режиссер Дэвид Финчер планирует снять англоязычный ремейк проекта.

Как хорошо вы&nbsp;помните первый сезон &laquo;Игры в&nbsp;кальмара&raquo;? Как хорошо вы помните первый сезон «Игры в кальмара»? Тест от «Стиля жизни»

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