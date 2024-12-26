На Netflix полностью вышел 2-й сезон «Игры в кальмара»

На платформе Netflix вышли все семь эпизодов второго сезона сериала «Игра в кальмара». В новых сериях проекта персонажи продолжают свое участие в жестокой и опасной игре на выживание ради призрачной перспективы уцелеть и получить огромную сумму денег.

Трейлер 2-го сезона сериала «Игра в кальмара»

Сериал «Игра в кальмара» был продлен на третий и финальный сезон. Также режиссер Дэвид Финчер планирует снять англоязычный ремейк проекта.