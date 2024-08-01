Стала известна дата выхода 2 сезона «Игры в кальмара»
Netflix анонсировал 3 сезон «Игры в кальмара»
Netflix опубликовал анонсирующее видео второго сезона «Игры в кальмара», в котором раскрыл дату выхода продолжения шоу и объявил, что финальный третий сезон проекта выйдет в 2025 году.
«Игра в кальмара» рассказывает о жестоком и тайном турнире на выживание, победитель которого получит 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США).
В сериале снялись Лим Сиван, Кан Ханыль, Пак Сонхун, Ян Донгын, Чо Юри, Кан Э-сим, Ли Дэвид, Ли Джин-квон, Чхве Сын Хен, Но Джэ-вон, Вон Джи-ан и Пак Гю Ен.
Продолжение «Игры в кальмара» выйдет 26 декабря на платформе Netflix.
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31 июл 16:35
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