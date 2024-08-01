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Игра в кальмара 2 и 3 сезон: дата выхода — анонс
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:10

1 мин.

Стала известна дата выхода 2 сезона «Игры в кальмара»

Netflix анонсировал 3 сезон «Игры в кальмара»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара»
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Netflix опубликовал анонсирующее видео второго сезона «Игры в кальмара», в котором раскрыл дату выхода продолжения шоу и объявил, что финальный третий сезон проекта выйдет в 2025 году.

«Игра в кальмара» рассказывает о жестоком и тайном турнире на выживание, победитель которого получит 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США).

В сериале снялись Лим Сиван, Кан Ханыль, Пак Сонхун, Ян Донгын, Чо Юри, Кан Э-сим, Ли Дэвид, Ли Джин-квон, Чхве Сын Хен, Но Джэ-вон, Вон Джи-ан и Пак Гю Ен.

Продолжение «Игры в кальмара» выйдет 26 декабря на платформе Netflix.

Игра в&nbsp;кальмара 2 сезон: дата выхода и&nbsp;сюжет, актеры. Когда выйдет 2-й сезон «Игры в кальмара» и чего от него ждать

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